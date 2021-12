Einzelhändler machen Shopping-Fernsehen Konkurrenz Und damit zurück in die Staudenabteilung

Unter den ersten 30 Unternehmen, die sich auf der Plattform präsentieren, ist Anke Runge Berlin. Die Taschen-Manufaktur mit Ladenlokal in Berlin-Mitte hat die Corona-Krise schwer getroffen. „Das Publikum hat sich sehr ausgedünnt“, sagt Runge. Verkaufsgespräche seien entscheidend für sie. Das Angebot von Jooli, sich kostenfrei in der App zu präsentieren, habe sie deswegen gerne angenommen. Knapp 1.200 Mal seien ihre Videos dort bisher angesehen worden. Einen spürbaren Effekt auf die Verkäufe habe das zwar noch nicht, so Runge. „Aber es ist sicher einen Versuch wert.“