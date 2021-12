Einzelhändler machen Shopping-Fernsehen Konkurrenz Und damit zurück in die Staudenabteilung

„In Asien ist Live-Shopping bereits so erfolgreich, dass das große Unternehmen in Europa nicht länger ignorieren können“, sagt Alex von Harsdorf, Chef von Livebuy. Die im August 2020 gegründete Firma gehört zur wachsenden Zahl an Start-ups, die sich in Deutschland als Dienstleister für den neuen E-Commerce-Trend positionieren. Livebuy bietet eine Streaming-Software an, die sich direkt mit den Webshops verknüpfen lässt. 30 Unternehmen arbeiten bisher damit – darunter Pflanzen Kölle, Lidl und Douglas.