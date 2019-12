„Wir werden definitiv ein höheres Tempo vorlegen müssen als der Flughafen.“

Tesla-Chef Elon Musk am 12. November in Berlin in Anspielung auf die um Jahre verzögerte Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg - nachdem er angekündigt hatte, dass die europäische Tesla-Fabrik in der Nähe des BER gebaut werden soll.

Bild: AP