Ende des Küchenmaschinen-Hypes?: Vorwerk verkauft offenbar weniger Thermomixe

In China entwickele sich das Geschäft mit dem Thermomix sehr gut, heißt es bei Vorwerk. Dort finden Produktvorführungen in der Regel in eigenen Kochstudios in guten Lagen statt. „Der Start in den USA ist gut gelungen, die Gesellschaft wächst deutlich und liegt im Bereich der eigenen Planungen“, berichtet Vorwerk. In den USA werden neue Vertriebsformen wie Live-Cooking-Shows via Internet, aber auch Demos in Privathaushalten getestet. In Amerika und Großbritannien erlebt derzeit ein anderes Küchengerät einen Hype, der Instant Pot aus Kanada. Der digitale automatische Dampfkocher kann zwar weder mahlen, häckseln, kneten und rühren wie der Thermomix. Er ist aber mit umgerechnet etwa 90 Euro deutlich günstiger als der Thermomix, der rund 1200 Euro kostet.