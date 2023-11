Energiewende und Handwerk: Sterben mit der Gasheizung auch die Heizungsbauer aus?

Ein ganz schöner Block an Personalkosten. Warum machen Sie das alles selbst, lagern das nicht aus an lokale Handwerksbetriebe oder Franchisepartner?

Weil es nur mit einer perfekten Kombination von Produkten und entsprechender Software funktioniert. Wer das nicht sieht, hat die neue Energiewelt nicht verstanden. In der geht es vor allem um Betriebskosten. Entscheidend dafür, wie teuer mein E-Auto und meine Wärmepumpe am Ende sind, ist doch nicht mehr nur der Anschaffungspreis. Sondern das, was ich jedes Jahr für den Betrieb, also für Strom, bezahle. Und eine Halbierung dieser Kosten bekommt man nur hin, wenn alle Geräte und auch die Steuerung vollkommen aufeinander abgestimmt sind. Das geht nur mit Profis, die perfekt zusammenarbeiten. Ohne entsprechendes Fachpersonal kommen sie da nicht weit.