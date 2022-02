Eppendorf-Chefin Eva van Pelt „Mein Mann ist Hausmann, seit ich CEO bin“

Bevor Eva van Pelt 2017 zu Eppendorf kam, hatte sie Station gemacht bei Siemens Mobile und Siemens Medical, bei Accenture in Amsterdam und bei Hitachi in Santa Clara; zuletzt leitete sie das Europa- und Afrika-Geschäft des Lichtmikroskop-Herstellers Leica Microsystems in Wetzlar. Als Co-Chefin eines Weltmarktführers ist Eva van Pelt eine absolute Ausnahme: Wie die WirtschaftsWoche in Zusammenarbeit mit dem Lübecker Wirtschaftsdatendienstleister Databye analysiert hat, haben von den 509 deutschen Weltmarktführern nur 4,9 Prozent eine Frau an der Spitze.