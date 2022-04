Erfolg Marke Eigenbau Start-ups mit eigener Fabrik: Funktioniert das?

Auch das Elektro-Scooter Start-up Kumpan hatte seine ersten Modelle bei einem Auftragsfertiger in Asien bestellt. Doch zum einen fürchteten die Gründer, dass wichtiges Know-how abwandern könnte. Und zum anderen musste das Team nach jeder Änderung erst einmal warten, bis die Container in Deutschland eintrafen. 2015 fiel daher die Entscheidung: Produziert wird künftig am Hauptsitz in Remagen, kurz hinter Bonn. „Das ermöglicht auch den direkten Dialog zwischen Entwicklung und Fertigung, so dass Verbesserungen und Innovationen direkt umgesetzt werden können“, sagt Patrik Tykesson, einer der drei Brüder, die das Start-up 2010 gegründet haben. Doch bis das eigene Lieferantennetzwerk stand, bis sich richtige Abläufe eingespielt hatten, verging mehr Zeit als erwartet: „Gut, dass wir es damals unterschätzt haben“, sagt Tykesson heute, „sonst hätten wir es bestimmt nicht gemacht.“