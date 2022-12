Erholung Depressive Stimmung in Firmen lässt nach – „Mittelstand schöpft Hoffnung“

„Wenn neue Hiobsbotschaften ausbleiben, dann könnte sich in den nächsten Monaten die Trendwende bei den Geschäftserwartungen bestätigen“, fügte die Ökonomin hinzu. Trotz des jüngsten Silberstreifs am Horizont seien die Geschäftserwartungen aber aktuell noch in etwa so pessimistisch wie zu Beginn der Corona- oder Finanzkrise.