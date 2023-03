Erzieher-Mangel Wie fehlende Kinderbetreuung den Fachkräftemangel verschärft

Diese nötige Attraktivität des Erzieherjobs hängt für die Arbeitsmarktexpertin Lydia Malin vom IW Köln von mehreren Aspekten ab: „Neben dem Lohn kommt es vor allem auf Sinnstiftung und Arbeitsbedingungen an. Insbesondere das Ansehen in der Gesellschaft ist in diesen Bereichen nicht so wie es sein sollte.“ Perspektivisch könnten auch die ergänzend eingeführten Studiengänge zur Aufwertung des Berufes beitragen. Eine kurzfristige Entlastung wäre laut ihr nur durch Hilfskräfte möglich, die bestehende Fachkräfte unterstützen – hier sei das Potenzial in Deutschland groß. Ausländische Arbeitskräfte zu rekrutieren sei hingegen, „besonders im Hinblick auf die Sprachkompetenzen oder kulturelle Unterschiede in der Kindererziehung, schwierig“.



Würde der Mangel in der Kinderbetreuung gelöst, wären die positiven Effekte auf den Arbeitsmarkt nicht zu unterschätzen. Laut dem Beratungsunternehmen Prognos arbeiten etwa 2,5 Millionen erwerbstätige Mütter weniger als 28 Stunden pro Woche. Würden diese Mütter lediglich eine Stunde länger arbeiten, entspräche dies der zusätzlichen Arbeitsleistung von gut 71.000 Vollzeiterwerbstätigen.