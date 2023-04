„Es gibt ein Marktpotential“ So will Vorwerk jetzt mit der Gebäudereiniger-Branche ins Geschäft kommen

Vorwerk geht beim Nexaro komplett neue Wege – zum einen, weil der Saugroboter das erste B2B-Produkt im Portfolio ist. Zum anderen, weil er nicht wie die Kult-Kochmaschine Thermomix und die Kobold-Staubsauger an der Haustür und bei Verkaufspartys im Direktvertrieb verkauft wird. Nexaro nimmt Bestellungen im Vertriebsteam direkt an, hat einen Onlineshop und verkauft über Großhändler. Der Name Vorwerk spielt bei der Vermarktung keine Rolle. Nexaro ist in der Firmen-Terminologie ein ausgegründetes Start-up, teilt sich mit dem Mutterhaus allerdings die Adresse im Mühlenweg.