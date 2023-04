„Es gibt ein Marktpotential“ So will Vorwerk jetzt mit der Gebäudereiniger-Branche ins Geschäft kommen

Auch Michael Lange, Digitalchef der Apleona-Gruppe im hessischen Neu-Isenburg, ist „überzeugt, dass Roboter sich langfristig in bestimmten Bereichen in der Gebäudereinigung durchsetzen werden, weil die Technologie günstiger und der Fachkräftemangel zunehmen wird“. Er nennt den Nexaro „vielversprechend“ und meint: „Es gibt dafür eine Marktlücke.“ Der Name Vorwerk im Hintergrund sei ein Vorteil: „Das klingt nach Solidität.“ Und das Funktionsangebot beeindruckt Lange: „Die haben sich viele Gedanken gemacht über einfache Handhabung im Arbeitsalltag.“