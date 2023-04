„Es gibt ein Marktpotential“ So will Vorwerk jetzt mit der Gebäudereiniger-Branche ins Geschäft kommen

Auf 1,4 Liter wurde der Staubbehälter während der Produktentwicklung vergrößert und die Laufzeit der Akkus auf bis zu drei Stunden verlängert. Auch auf das Design nahmen die Praktiker Einfluss: Die nicht wie gewöhnlich runde, sondern an einer Seite abgeflachte Grundform sorgt dafür, dass der Nexaro in Ecken herein kommt und kaum Staub in toten Winkeln liegen lässt. Nur noch wenige Unterschiede gebe es zum finalen Produkt, erklärt Hayn bei einer Präsentation des jüngsten Prototypen im März in Wuppertal. Die beim Prototypen glänzenden Kunststoffteile seien beim Endprodukt matt. Eine zu hohe Frequenz im Motorengeräusch „tunen wir noch durch eine Veränderung der Drehzahl“.