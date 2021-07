Europa-Park-Chef Mack „Nur auf Tempo zu gehen, ergibt keinen Sinn“

Was kommt nun später als geplant?

Wir haben 40 Millionen Euro Investitionen zurückgehalten. Davon haben wir jetzt wieder einiges angefahren. Wir investieren in einen Betriebskindergarten und Betriebswohnungen. Das Resort erhält mit „Eatrenalin“ das ‚Restaurant der Zukunft‘ und das Hotel Krønasår wird mit Designersuiten und einem Infinity Pool erweitert. Für den Europa-Park planen eine weitere Großattraktion in 2023.



Höher, schneller, weiter?

Wir werden eine Großattraktion bauen, aber wir haben noch keine Baugenehmigung. Details kann ich daher noch nicht nennen. Es geht uns aber nicht um neue Rekorde. Wir müssen alle Zielgruppen bedienen, nicht nur die Jugendlichen, die den Geschwindigkeitsrausch suchen. Nur auf Tempo zu gehen, ergibt keinen Sinn. Mehr als 200 km/h sind an sich technisch kein Problem. Aber die Fahrgeschäfte sind am erfolgreichsten, wenn sie die gesamte Familie einbeziehen. So wie das Flying Theatre 'Voletarium' oder unsere Themenfahrt 'Arthur'.