Gleichzeitig bewerben Sie sich auf die Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums für den Bau einer Batteriefabrik in Deutschland. Das tun auch 30 andere Unternehmen. Haben Sie einen Tipp, wer das Rennen machen wird?

Diese Entscheidung überlasse ich Berlin. Die Bundesregierung war in unseren Gesprächen immer sehr vorwärtsdenkend und wird eine weise Entscheidung treffen.



Und was spricht für Northvolt als Gewinner der Förderung?

Deutschland wird wahrscheinlich der größte Markt für Batteriezellen in ganz Europa sein. Wir haben Berlin in unserer Bewerbung mitgeteilt, dass wir sowohl Entwicklung und Produktion sehr ökonomisch und kompetitiv angehen werden.