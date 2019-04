Also sind Sie schon deutlich weiter als Varta?

Diesen Vergleich würde ich mir nicht anmaßen. Vor dem Hintergrund, dass Varta seit langer Zeit Batterien entwickelt und wir noch ein junges Unternehmen sind, bin ich da sehr demütig. Wir sind vielleicht ein wenig vor ihnen, was unseren Plan einer Gigafactory angeht. So eine Fabrik wird in den nächsten Jahren vonnöten sein – gerade in der Automobilproduktion.