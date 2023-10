Existenzangst wegen Umsatzsteuer-Einordnung „Es handelt sich um einen Treppenwitz, und am Ende lacht nur das Finanzamt“

Nur die Anrufung des Europäischen Gerichtshofs verspricht Klärung – doch nicht jedes Kleinunternehmen hat dafür die nötigen Mittel. Elles: „Es handelt sich um einen Treppenwitz, und am Ende lacht nur das Finanzamt.“ Bei dem Pulver von Protero handelt es sich nämlich nicht mehr um einen leichten Fall wie einen Apfel (klar, sieben Prozent!), sondern um ein verarbeitetes Produkt. Chemisch gesehen ist das Eiweiß im Proteinpulver nämlich dem in einem nicht essbaren Leim extrem ähnlich. Der Zoll grenzt das Lebensmittel insbesondere anhand der Frage ab, ob der Hersteller es weiterverarbeitet hat durch Zugabe von Aromen oder Füllstoffen.



„Der einreihende Zöllner ist angehalten, die Kategorie auszuwählen, die ihm am nächsten erscheint in der kombinierten Nomenklatur, dabei ist die Präsentation des Produkts zu berücksichtigen“, zitiert Elles das Verfahren. Und moniert: „Im Fall von Protero ist es ganz klar unterblieben, die Präsentation des Produkts zu berücksichtigen.“