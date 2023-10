Existenzangst wegen Umsatzsteuer-Einordnung „Es handelt sich um einen Treppenwitz, und am Ende lacht nur das Finanzamt“

Doch mit dem Lebensmittelrecht hat die Festlegung der Umsatzsteuer, die vielen Lebensmitteln einen reduzierten Umsatzsteuersatz beschert, gar nichts zu tun. Sie ist über das Zollrecht definiert. Und das Zollrecht wiederum, so Anwalt Meyer, „ist eine ganz eigene Welt“.



Als eines der wenigen Länder weltweit gewährt Deutschland auf Lebensmittel eine niedrigere Umsatzsteuer von sieben Prozent, um so die hinreichende und gesunde Ernährung der Bevölkerung zu fördern. Andere Konsumgüter werden mit 19 Prozent besteuert. Die Umsatzsteuer wird wiederum als Mehrwertsteuer an den Konsumenten weitergereicht. Dadurch wird aber ein System nötig, wie Lebensmittel von anderen Waren zu trennen sind. Hier kommt der Zoll ins Spiel. Er soll die Kategorisierung anhand der „kombinierten Nomenklatur“ für das Finanzamt einordnen – das ist ein umfangreiches Paragrafenkonvolut, das laut Experten „logisch kaum mehr zu durchdringen ist“. Dabei verläuft die Grenze zwischen Lebensmittel, Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und offensichtlich auch Baustoff fließend.