Existenzsorgen Vom Fischer und seinem GAU

Peter Dietze ist einer von insgesamt zwei hauptberuflichen Fischern, die es in dem Ort noch gibt. Als der gebürtige Mecklenburger 2013 nach Niendorf kam, waren es noch sieben Fischer. Und wie in Niendorf sieht es im Grunde überall an der Küste aus: Von den rund 1300 Berufsfischern, die Statistiker noch in den neunziger Jahren an der deutschen Ostseeküste zählten, sind weniger als vierhundert übriggeblieben. Und eine Umkehr der Entwicklung ist nicht absehbar. Im Gegenteil: Steigende Kosten und die Kaufzurückhaltung der Verbraucher haben die Krise der Berufsfischer an der Ost- und Nordsee zuletzt noch verschärft, berichtete jüngst der Präsident des Deutschen Fischerei-Verbandes, Gero Hocker.