Exklusive Umfrage Quer durch alle Branchen: Deutsche Weltmarktführer erhöhen die Preise

Die Unternehmen reagieren damit auf mannigfache Kostensteigerungen in vielen Bereichen. Ihre Preiserhöhungen sind sozusagen nur der letzte Dominostein, der in einer globalen Kettenreaktion unter Einbeziehung diverser Faktoren umgekippt wird. So sind laut Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft die Strompreise für kleine und mittlere Industriebetriebe in Deutschland 2021 um durchschnittlich fast 20 Prozent gegenüber 2020 gestiegen; das ist zumindest ein entscheidender Faktor für all jene Unternehmen, die einen Großteil ihrer Produktion in Deutschland haben.