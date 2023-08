Exklusives WiWo-Ranking Die innovativsten Mittelständler 2023

DeepL macht vieles richtig. Das Tech-Unternehmen bietet seinen Kunden ein KI-gestütztes Übersetzungsprogramm, das Texte so treffend überträgt, dass sich das Ergebnis von muttersprachlichen Texten kaum mehr unterscheiden lässt. DeepL beherrscht im Moment 31 Sprachen und lernt weitere. Anfang des Jahres übersprang das 2017 gegründete Start-up bei seiner Bewertung die Eine-Milliarde-Euro-Marke. Sprachtransfer ist laut Kutylowski aber nur ein Teil des Erfolgs: „Was wir hier bieten, ist nicht nur eine Übersetzung von Sprache A in Sprache B. Wir liefern im Grunde bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit für unsere Kunden.“



Gegenwärtig beschäftigt DeepL 650 Mitarbeiter, Tendenz stark steigend. „Jeden Monat fangen bei uns etwa 30 neue Kollegen an“, sagt Kutylowski. Im Wettbewerb um Talente bietet er weltweit hybride Arbeitsmodelle für alle Beschäftigten. So verdoppele sich die Belegschaft jährlich. „Es gibt großartige Talente in Deutschland, aber es ist schwierig, sie dazu zu bringen, für Startups zu arbeiten“, räumt Kutylowski ein.