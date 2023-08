Exklusives WiWo-Ranking Die innovativsten Mittelständler 2023

„Need for Need“ nennt Unterkofler das Prinzip: Der Kunde braucht Handseife, ein Obdachloser eine Dusche. Die Hilfsangebote, die share unterstützt, orientieren sich an den „sustainable development goals“ der Vereinten Nationen. Immerhin sieben Prozent des Gesamtumsatzes fließen so in soziale Projekte, mit denen share nach eigenen Angaben bisher mehr als 2,5 Millionen Menschen erreicht hat.