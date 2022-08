Exklusives WiWo-Ranking Die innovativsten Mittelständler Deutschlands

Theegarten-Pactec kooperiert mit dem Lehrstuhl für Verarbeitungs- und Verpackungsmaschinen der TU Dresden und rekrutiert dort „einen erheblichen Anteil unserer hoch qualifizierten Ingenieure“, sagt Rustler. Der Bedarf an Tüftlern ist enorm. Von den 420 Mitarbeitern arbeitet fast jeder vierte in der Entwicklungsabteilung. 51 Millionen Euro erwirtschaftete Theegarten-Pactec 2021. Zwölf neue Anlagen will Rustler im Mai 2023 bei der Interpack in Düsseldorf vorstellen. Die internationale Leitmesse der Verpackungsindustrie repräsentiert Rustler als Präsident. Seine neuen Anlagen arbeiten mit zellulosebasierten Materialien. Weg vom Plastik – hin zum Papier. So will die Branche nachhaltiger werden.