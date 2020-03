Export-Weltmeister unter Druck Wird Deutschlands Stärke zur Schwäche?

Auch kleinere Unternehmen geben sich betont optimistisch. So erklärt Wolfgang Spreitzer, Vorstand Geschäftsbereich Stellantriebe des Relais-Herstellers Gruner AG im baden-württembergischen Wehingen: „Würde diese Situation so keine weitere Verschärfung erfahren, also ein tatsächlicher Abbruch der Nachfrage, wird die wirtschaftliche Entwicklung nicht besser oder schlechter als 2019 oder 2018.“ Und Peter Wimmer, Vorstand Innovation & Produkte der Medizintechnikfirma Binder aus Tuttlingen, sagt: „Die Produktion läuft nach wie vor rund“. Er betont die Chance für sein Unternehmen: „Auf der anderen Seite ist Binder im großen Stil an der Corona-Forschung beteiligt. Einmal wird am Virus selbst mit Hilfe unserer Freezer (Ultratiefkühlschränke) geforscht und im zweiten Schritt kommen unsere CO2-Inkubatoren bei der Erarbeitung eines Impfstoffes in großen Pharma-Unternehmen zum Einsatz.“