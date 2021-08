Exporte Chinas Maschinenbauer bauen Vorsprung deutlich aus

Peking will die Technologieführerschaft in ausgewählten Industriezweigen erringen, wozu das Programm „Made in China 2025“ initiiert wurde. „Dabei greift die chinesische Führung in den Markt ein, indem sie unter anderem chinesische Staatsunternehmen subventioniert und gegenüber ausländischen Anbietern bevorzugt“, so die Studie. Deutsche Unternehmen berichten demnach von zahlreichen Beschränkungen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit schmälerten. Dazu zählen Joint-Venture-Zwänge, der erschwerte Zugang zu öffentlichen Aufträgen sowie Eingriffe in die Führung ausländischer Unternehmen durch Parteikader.



Mehr zum Thema: Die deutschen Maschinenbauer verlieren ihren Exportweltmeistertitel an China – und reagieren. Einige flüchten sich in die hochpreisige Nische. Andere trotzen mit Good-enough-Produkten den neuen Wettbewerbern.