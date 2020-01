EY-Studie Deutsche Start-ups sammeln erneut Rekordgelder ein

„Der Finanzierungsboom hält unvermindert an“, sagte Hubert Barth, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung in Deutschland. Etablierte Start-ups hätten kaum Probleme auch an große Summen für ihre Geschäftsideen zu kommen, etwa für Mobilitätsdienste, Softwarelösungen und Finanz-Apps. 2019 gab es 13 Deals mit mehr als 100 Millionen Euro Volumen - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, zeigt das Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.