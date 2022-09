Fachkräftemangel Wie ruppig Unternehmen um rare Arbeitskräfte kämpfen

Das Procedere ist mit der IG Metall in Bremen geregelt. Deren Gewerkschaftssekretärin Stefanie Gebhardt nennt den Haustarifvertrag für den Weg in die Vier-Tage-Woche zukunftsweisend. Bisher seien nur wenige Arbeitgeber zu innovativen Wegen bereit, „die sich nach den Interessen der Beschäftigten ausrichten“.

Seit 1. September ist nun jeder zweite Freitag für die 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein freier Tag. In geraden Kalender-Wochen wird freitags wie bislang fünf Stunden gearbeitet. Montags bis donnerstags dauert der Arbeitstag während des auf zwölf Monate angelegten Pilotversuchs nun 8,5 statt bisher 8,0 Stunden.