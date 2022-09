Fachkräftemangel Wie ruppig Unternehmen um rare Arbeitskräfte kämpfen

Was bei Borco Höhns aus Rotenburg an der Wümme in Niedersachsen passiert, nahm man bis vor ein paar Wochen selbst in der Region kaum wahr. Geändert hat das eine Mitteilung im August: Borco Höhns steigt in die Vier-Tage-Woche ein. Das ist ungewöhnlich für einen mittelständischen Industriebetrieb. Mitinhaber und Geschäftsführer Andreas Elsäßer begründet den Schritt so: Arbeit und private Lebensumstände seiner Belegschaft besser miteinander in Einklang zu bringen, das sei richtig. Es könne zudem ohne Produktivitätsverluste gelingen – und zwar nicht nur in seinem Unternehmen mit etwa 40 Millionen Euro Jahresumsatz. Elsässer zeigt sich optimistisch: „Das kann auch volkswirtschaftlich funktionieren.“