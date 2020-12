Fahrrad-Branche Hersteller Rose meldet Bike-Boom im Corona-Jahr

Dennoch setzt der Radverkäufer auch weiter auf die Verbindung zwischen E-Commerce und stationären Geschäften. Nach der Neueröffnung von Läden in Berlin und in der Schweiz in Meilen am Zürichsee plant die Marke 2021 neue Shops in Köln, Basel und in Bern. Dazu kommt eine Kooperation mit Sportkaufhäusern. Nach einem ersten gemeinsamen Projekt im August mit Engelhorn Sports in Mannheim, will Rose im Januar und Februar eigene Flächen beim Outdoorhändler Globetrotter in Köln, Frankfurt und Dresden eröffnen. Dazu kommen weiter Kooperationen mit Sporthändlern in Osnabrück und Kempten.