Familienkonzern steigt bei Aufzug-Start-up ein Das Millionen-Geschäft mit den Aufzugdaten

Mit seiner noch recht frisch gegründeten Firma sitzt Simon Vestner fernab der bayerischen Heimat im Berliner Maschinenraum. Dort haben sich viele Konzerne und größere Mittelständler mit ihren Innovationseinheiten eingemietet, um an digitalen Ideen zu werkeln. Das Traditionsunternehmen in München mit etwa 400 Mitarbeitern führt weiterhin sein Vater Paul. Simon wiederum ist mit einem kleinen Team angetreten, um etwas neues Großes aufzubauen: Das Start-up hat sich getreu seines Namens vorgenommen, das digitale Rückgrat von Immobilien zu erschließen. Den Angriffspunkt bietet dabei der Aufzug, als vertrautes Terrain: Mit einem selbst entwickelten Bauteil dockt das Start-up an die Steuerungseinheit von Fahrstühlen an, liest die Daten aus und funkt sie in eine Cloud-Lösung.