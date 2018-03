Familienunternehmen: Der neue Benteler-Chef setzt sich ehrgeizige Ziele

So sollen in Europa künftig nur noch 40 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werden, zurzeit sind es noch mehr als 60 Prozent. In Asien und in Amerika soll der Umsatzanteil auf jeweils 30 Prozent steigen. In Asien beträgt der Umsatzanteil bislang rund elf Prozent, Nordamerika rund 20 Prozent und Südamerika sechs Prozent.