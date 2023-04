Das hessische Familienunternehmen Viessmann steht offenbar vor einem milliardenschweren Verkauf in die USA. Der Klimaanlagen-Hersteller Carrier Global aus Florida befinde sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Übernahme des Spezialisten für Heizungen, Klimageräte und Wärmepumpen aus Allendorf an der Eder, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Viessmann werde dabei mit mehr als zwölf Milliarden Dollar (umgerechnet elf Milliarden Euro) einschließlich Schulden bewertet, sagte einer der Insider gegenüber Reuters. Das „Wall Street Journal“ (WSJ) berichtete von rund 13 Milliarden Dollar. Die kleinere Kühltechnik-Sparte sei außen vor, sagte ein anderer Insider. Der Verkauf könne in dieser Woche offiziell werden.