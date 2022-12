Familienunternehmer Peter Schöffel „Totaler Konsumverzicht kann nicht die Lösung sein“

Zum Beispiel?

Etwa der Konflikt: Nehme ich den schönsten Stoff, der in der Jacke am besten aussieht und auch am besten funktioniert – oder nehme ich einen, der nicht so schön ausschaut, aber umweltfreundlicher und auch teurer ist? Oder der Konflikt Seefracht zu Luftfracht – ein riesiger CO2-Treiber. Wenn ich mich dafür entscheide, spürbar weniger Flüge in meine Lieferkette einzubauen, steigt mein Risiko an.