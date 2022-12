Familienunternehmer Peter Schöffel „Totaler Konsumverzicht kann nicht die Lösung sein“

Das Nachhaltigste wäre gar kein Konsum.

Richtig. Das kann aber nicht die Lösung sein. Ich glaube fest an Innovation statt an Verbote. Wenn es uns gelingt, den Menschen die Schönheit der Natur nahezubringen, kann dies nicht falsch sein. Denn wenn ich die Natur gar nicht kenne, dann weiß ich auch nicht, was ich verliere. Dann komm ich aber schnell zu einem Punkt, an dem ich für mein Unternehmen pragmatisch werde: Wir allein werden die Welt nicht retten. Wo also anfangen? Natürlich bei uns selbst. Ich habe den Anspruch, nur Geschäfte zu machen, die ich mit unserem Wertegerüst vereinbaren kann – andernfalls lasse ich es lieber. Also stelle ich mir die Frage: Wo will ich denn hin? Und bei der Antwort und mehr noch bei der Umsetzung wird es recht schnell kompliziert.