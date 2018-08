Finanzierung Warum Mittelständler nicht an die Börse wollen

Radeljic sagt aber auch: „Die Börse ist für ein Unternehmen eine Art Gütesiegel.“ Von diesem will auch das Münchner Familienunternehmen Knorr-Bremse profitieren. Beobachter rechnen damit, dass der Bremsenhersteller in den kommenden Monaten den Sprung aufs Parkett wagt. Bislang sind in diesem Jahr 13 Unternehmen an die Börse gegangen – mehr als im kompletten Vorjahr. „Vom ökonomischen Gewicht müsste Deutschland allerdings 40 Erstnotizen pro Jahr verzeichnen“, sagt Martin Steinbach, Börsengangexperte bei der Beratung EY. Doch diese Zahl wird hierzulande weder in diesem noch in den kommenden Jahren erreicht werden – allein schon, weil der Mittelstand nicht an die Börse will.