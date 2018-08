Finanzierung Warum Mittelständler nicht an die Börse wollen

Zur Zeit des Neuen Marktes galt der Gang aufs Parkett noch als Königsweg zu Wachstum und Erfolg. Allein im Jahr 1999 wagten 175 Firmen den Sprung an die Börse. Zwischen 2001 und 2017 waren es in Summe nur 162. „Die Börse hat als eine Säule der Unternehmensfinanzierung in den vergangenen Jahren an Bedeutung eingebüßt“, sagt Norbert Kuhn, Ökonom am Deutschen Aktieninstitut. „Sie droht ihre Rolle als Wachstums- und Beschäftigungsmotor zu verlieren.“ Seit Mitte der Neunzigerjahre, das zeigt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln, haben hierzulande durch Pleiten, Fusionen und Übernahmen mehr Unternehmen die Börse verlassen als neue hinzu gekommen sind.