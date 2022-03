Firmen stellen sich die Putin-Frage Deutsche Unternehmen in Russland: Viele wollen bleiben, einige prüfen den Verkauf

Ähnlich äußerte sich auch das Elektrounternehmen EBM Papst aus dem baden-württembergischen Mulfingen, das in Russland unter anderem Ventilatoren für die Ausstattung von Supermärkten lieferte – bis zu Kriegsbeginn. Der aktuelle Umsatzverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich aufgrund des Lieferstopps, erklärt eine Sprecherin, stehe „für uns in keinem Verhältnis zum Leid der betroffenen Menschen“. Die 54 EBM-Papst-Angestellten in Russland und jene neun in der Ukraine würden aber weiterhin bezahlt.



Quer durch alle Branchen drücken die Weltmarktführer in Russland auf Pause: Sei es bei Farben, Lacken und Wärmedämmstoffen (Firma Sto stellt die Lieferungen „bis auf Weiteres“ ein), Waschmaschinen und Trocknern (Miele stoppt die Lieferung, bezahlt die 230 Mitarbeiter für die nächsten sechs Monate weiter), Mess- und Steuerung von Gasen und Flüssigkeiten (Firma Bürkert setzt das Russland-Geschäft für sechs Wochen aus), Software (SAP), Schrauben (Würth: „Die Lieferungen nach Russland, Belarus und in die Ukraine sind bis auf weiteres ausgesetzt“), Flügen (die Lufthansa setzt alle Flüge nach Russland aus und überfliegt den russischen Luftraum nicht mehr für Überflüge) und auch Autos. Der Volkswagen-Konzern hat 2021 immerhin rund 170.000 Fahrzeuge in russischen Fertigungsstätten produziert, in den Werken Kaluga und Nizhny Novgorog. Die dortige Geschäftstätigkeit wurde nun, wie VW mitteilt, „bis auf Weiteres eingestellt“.