Fitnessstudio McFit benennt sich um – und hat große Pläne

In den folgenden Jahren nahm McFit jedoch Schritt für Schritt Abstand von seinem Billigheimer-Image, mit einem neuen, deutlich schickeren Logo und schöner gestalteten Studios. Der Claim änderte sich in „Einfach gut aussehen“. Noch deutlicher zeigt sich der Image-Wechsel an den Kampagnen-Slogans: Erst wurde McFit zum „Home of Fitness“, 2017 folgte der wohl als selbsterfüllende Prophezeiung geplante Satz „Proud to be McFit“.