Future Champions: Weltmarktführer in spe

So ist Wefa – 300 Mitarbeiter weltweit, 48 Millionen Euro Jahresumsatz – in diesem Jahr einer von 46 Future Champions: mittelständische Unternehmen, die in ihren Märkten auf dem Sprung an die Weltspitze sind oder deren wirtschaftliches Gewicht noch zunehmen muss, um in die Liste der immer im Herbst veröffentlichten 500 Weltmarktführer aufgenommen zu werden. Seit acht Jahren erstellt die WirtschaftsWoche jährlich die Future-Champions-Übersicht.