Gelita und der Glibberkrieg im Odenwald Dieser Mittelständler trotzt dem Familienzoff

Einen großen Teil des Investitionsvolumens von in diesem Jahr 50 Millionen Euro steckt Konert deshalb in das Kollagenbusiness. Fast zehn Prozent des Umsatzes von zuletzt 700 Millionen Euro erlöst Gelita mit Produkten, die höchstens vier Jahre alt sind, in einem Innovationsranking führt die Beratung Munich Strategy Group Gelita aktuell auf Platz 33 von 3500 Unternehmen. Der Aufbruch in neue Geschäftsfelder hat sich ausgezahlt. Seit Konerts Amtsantritt 2010 ist der Umsatz nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase von 400 Millionen auf gut 700 Millionen Euro gestiegen, in diesem Jahr soll er bei 740 Millionen liegen. Die Gewinnmarge von zuletzt acht Prozent ist deutlich höher als in der Branche üblich, die Eigenkapitalquote mit knapp 80 Prozent fast doppelt so hoch wie durchschnittlich im Mittelstand.