Gen Z und Babyboomer: Börlind-Co-CEO: „Ich sehe keinen Unterschied zwischen den Generationen“

Die Nachfolge in Familienunternehmen ist ja oft mit Schwierigkeiten verbunden – gerade bei mehreren potenziellen Thronfolgern treffen häufig verschiedene Erwartungen aufeinander. Sie haben gerade gesagt, der Generationswechsel bei Ihnen wurde professionell begleitet. Wie können wir uns das vorstellen?

Wir hatten eine Beraterin für Familienunternehmen und mit ihr regelmäßige Termine, um alle abzuholen: Wer steht wo, wo entwickelt man sich hin, wer kann sich welche Position vorstellen, wie lange will die ältere Generation noch bleiben und so weiter. Diese Beratung war für uns der Schlüssel zum Erfolg. Bei Familienunternehmen sind so viele Themen miteinander verwoben, berufliche, aber auch persönliche, zum Beispiel die Stimmungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Wenn man anfängt, das alles zu vermischen, wird es kompliziert. Umso wichtiger ist es, zu lernen, diese verschiedenen Rollen zu unterscheiden: Wann spreche ich als Schwester, wann als Gesellschafterin, wann als Geschäftsführerin? Dann wird es irgendwann einfacher und zumindest ein bisschen weniger komplex.