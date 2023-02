Gen Z und Babyboomer Börlind-Co-CEO: „Ich sehe keinen Unterschied zwischen den Generationen“

Wie nehmen Sie denn in Ihrem Unternehmen das Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Generationen wahr, etwa zwischen der freizeitorientierten GenZ und den pflichtbewussten Babyboomern?

Ich erlebe das gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich höre zwar auch sehr häufig, dass die GenZ faul sei, gar nicht arbeite, keinen Bock habe – aber ich sehe das bei uns nicht. Wir haben Azubis, die sehr engagiert sind, viele Mitarbeiter in ihren Zwanzigern, die einen tollen Job und ganz bestimmt nicht Dienst nach Vorschrift machen. Ich sehe keinen Unterschied zwischen den Generationen und habe das Gefühl, das wird viel herbeigeredet. Was alle wollen, ist ein Job, in dem sie gesehen werden für ihre Leistung. Was alle wollen, ist ein Job, in dem sie wertgeschätzt werden für das, was sie tun. Was alle wollen, ist finanzielle Sicherheit. Was alle wollen, ist ein gesteckter Rahmen und eine Erwartungsklärung. Und das erwartet jemand, der über 60 ist, genauso wie jemand unter 20.