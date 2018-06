Gewerbeanmeldungen: Deutsche gründen weniger Firmen

WiesbadenDie gute Konjunktur dämpft die Risikofreude der Bundesbürger, sich in die Selbstständigkeit zu wagen. Im ersten Quartal sank die Zahl der Gewerbeanmeldungen gemessen am Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent auf 186.700. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit.