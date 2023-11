Gießerei Siempelkamp: „Die Stromsteuersenkung ist nur Blendwerk“

Sind die energieintensiven Unternehmen nicht schon reich bezuschusst worden in der Energiekrise?

Geier: Das könnte man denken – aber wir haben keine Unterstützung für die hohen Energiepreise bekommen. Das Energiekostendämpfungsprogramm war so konstruiert, dass eine Antragstellung für uns als mittelständisches Unternehmen nicht in Frage kam. Die Strompreisbremse ist so konstruiert, dass wir daraus auch keine Entlastung erfahren. Und die Mechanismen zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch lokale die CO2-Bepreisung in Deutschland und der EU – wie beispielsweise die Strompreiskompensation – sollte man jetzt nicht als Entlastung für Strompreissteigerungen darstellen. Dass da der Selbstbehalt gestrichen wird, bringt einen niedrigen fünfstelligen Einsparungsbetrag für uns. Das ist bei weitem nicht genug, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Zu guter Letzt darf man auch nicht vergessen: Die gewährten Reduktionen sind nur für zwei Jahre fix und unterliegen danach dem Budgetvorbehalt. Das ist weit weg von den sicheren Rahmenbedingungen, die wir als Industrie für die Transformation benötigen.