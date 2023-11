Gießerei Siempelkamp „Die Stromsteuersenkung ist nur Blendwerk“

Der Sachverständigenrat ist dafür, die Marktwirtschaft wirken zu lassen. Die Produktion soll dorthin ziehen, wo die Energie billig ist.

Howe: Das ist ein Aberwitz. Was ist denn für den Klimaschutz gewonnen, wenn wir in Deutschland hocheffiziente Produktion einstellen, aber außerhalb von Deutschland mit schmutziger, fossiler Energie produzieren? Machen wir uns dann wieder abhängig von Autokraten und Diktatoren? Und wo kommt unsere Wertschöpfung in Zukunft her, die unseren Wohlstand erhalten soll? Wir können nicht überall aussteigen, ohne einen Plan zu haben, wo wir einsteigen wollen. Unsere nachhaltige Transformation kann gelingen. Aber man darf uns den Weg dahin nicht blockieren. Natürlich gibt es billigen, grünen Strom in Kanada und manches Unternehmen hat bereits seine Koffer gepackt. Aber als Familienunternehmen schlägt unser Herz hier in der Region und wir glauben an unser Land.