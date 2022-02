Gipfeltreffen der Weltmarktführer Audi-Chef Duesmann: Europa kann Weltmarktführer für Elektromobilität werden

Markus Duesmann schloss mit einem Appell: „Nehmen wir uns als Ziel vor, bis 2040 vollständig auf fossile Energieträger in Europa zu verzichten.“ Auch das sei möglich in Europa: Man verfüge über Geothermie und Windkraft im Norden, sagte Duesmann, über Sonne im Süden und Wasserkraft in den Bergen. „Wir haben in Europa die Mittel (...) und den Erfindergeist dazu!“ Nun muss Markus Duesmann nur noch dafür sorgen, dass ein Teil dieses Erfindergeistes auch in Ingolstadt geweckt wird.



