Gipfeltreffen der Weltmarktführer „Die Kompensation von Emissionen ist so günstig, dass es sich nicht lohnt, sie einzusparen“

Glaubt man Schneider, sind jedoch längst nicht alle mit Ökosiegeln geschmückten Putzmittel so nachhaltig, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Den milliardenschweren Konsumgütermulti Procter & Gamble, Hersteller von Fairy, Meister Proper, Swiffer oder Febreze hat Schneider beim Landgericht Stuttgart wegen irreführender Behauptungen auf der Flasche eines Geschirrspülmittels verklagt. Procter hatte damit geworben, dass die Verpackung des Spülmittels zu zehn Prozent aus Meeresplastik besteht. Tatsächlich lag der Anteil laut Gericht jedoch lediglich bei zwei Prozent.



Die Marke Frosch erwies sich im vergangenen Jahr bei einer Umfrage als die Marke, der die Deutschen in Sachen Umweltschutz am meisten vertrauen – vor Alnatura und Tesla auf Rang zwei und drei. Schneider will, dass das auch so bleibt. Greenwashing will er deshalb bekämpfen.