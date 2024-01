Gipfeltreffen der Weltmarktführer: Von den Besten lernen

„Wir in Deutschland kommen da durch“, davon zeigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Neujahrsansprache überzeugt. Doch die Entscheidungsträger in der Wirtschaft sind weniger optimistisch. In einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages aus dem vergangenen Jahr klagten 51 Prozent der 24.000 befragten Unternehmen über die industriepolitischen Standortfaktoren. Vor allem die zunehmende Bürokratie sahen sie als Belastung. Der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte bereits im Herbst: „Unser Standort verfügt immer noch über ein starkes Fundament – doch dieses bröckelt langsam weg, weil die staatlichen Rahmenbedingungen nicht stimmen.“