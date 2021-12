Greensill, Flughafen Hahn, Adler Mode: Die wichtigsten Insolvenzen des Jahres 2021

Ungemach droht derzeit auch Tausenden Kunden von kleineren Energieanbietern, die 2021 Insolvenz anmelden mussten. Sie leiden unter hohen Kostensteigerungen, da sie an den Energiebörsen kurzfristig Strom und Gas einkaufen müssen, um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Auf die Kunden abwälzen können sie die höheren Beschaffungskosten kaum, da sie mit diesen in der Regel langfristige Lieferverträge mit einer Preisbindung vereinbart haben. Mitte Oktober hat mit der Otima AG einer der erste Stromanbieter wegen der hohen Preise Insolvenz angemeldet. Es folgten das Hamburger Energieunternehmen Smiling Green Energy, die Lition Energie in Berlin und die Fulminant Energie mit Sitz in Garching bei München. Auch die sächsische Dreischtrom GmbH hat mittlerweile Insolvenz angemeldet, ebenso wie die Neckermann Strom AG.