Gründerszene Wie Mittelstand und Start-ups zueinander finden

Letztlich, so die Marantec-Chefin, müssten Mittelständler aber vor allem bereit sein, auch bei kritischen Themen über ihren Schatten zu springen. „Was das Thema Datensicherheit angeht, geben wir Verträge natürlich auch in die IT und lassen das prüfen.“ Blauäugig geht sie also trotz der Vertrauensbasis nicht an die Sache heran. „Der Unterschied ist, ob man das in den Fokus stellt, weil man nach Gründen sucht, wieso die Zusammenarbeit nicht funktioniert.“

Wie schmal der Grat sein kann, der über Erfolg oder Misserfolg einer Kooperation entscheidet, zeigt sich auch an anderer Stelle. „Vor Kurzem war ich bei einer Veranstaltung, da wurde gefordert, Start-ups sollten bestimmte Worte wie ,Summit' nicht benutzen, damit der Mittelstand sie verstehen kann“, berichtet Hochmüller.