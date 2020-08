Haftungsfrage Teamsponsor Bora sorgt sich um mögliche Corona-Fälle bei der Tour

Für das Unternehmen ein „sehr erfolgreiches“ Engagement, wie er im Interview mit der WirtschaftsWoche betonte. „Bei einer einzigen Bergetappe der Tour de France schauen weltweit 20 Millionen Menschen am Fernseher zu – das ist mehr, als die Bundesliga in einer ganzen Saison zusammenbringt. “



Willi Bruckbauer und sein Unternehmen, der bayerische Küchentechnikhersteller Bora, gehören als Sponsor des deutschen Teams Bora-Hansgrohe zu den wichtigsten Geldgebern im Radsport. Zum Start der Tour de France hofft der Bayer auf eine erfolgreiche Rundfahrt und „etwas Normalität“. Doch der Unternehmer macht sich auch Sorgen – und nimmt den Veranstalter in die Pflicht. Lesen Sie hier das ganze Interview mit dem Bora-Chef Willi Bruckbauer.